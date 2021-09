Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Doppelhaushälfte in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 22.09.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Karl-Fröhlich-Straße in Stralsund zum Brand in einer Doppelhaushälfte. Das Feuer brach in einem Kinderzimmer im Obergeschoß aus und die Flammen griffen auf Teile des Inventars dieses Zimmers über. Die 20 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Stralsund konnten den Brand schnell bekämpfen. So konnten sie verhindern, dass das Feuer auf weitere Teile des Hauses übergriff. Jedoch ist die obere Etage aufgrund der starken Verrußung derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Brandobjekt wird durch eine vierköpfige Familie bewohnt. Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus und bleiben demzufolge unverletzt. Die andere Haushälfte blieb vom Feuer verschont. Dessen Bewohner blieben ebenfalls unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen und ist zur Spurensuche eingesetzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einer Lichterkette ursächlich für das Brandgeschehen sein. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell