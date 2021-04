Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Anklam (ots)

Am 10.04.2021 gegen 18:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass sich in der Karl-Marx-Straße in 17398 Ducherow ein betrunkener Radfahrer befindet. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Anklam zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der Radfahrer auf dem Weg zum Einsatzort auf der B109 festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle des 62-jährigen deutschen Radfahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

