Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Auto rutscht von Straße und droht den Abhang abzustürzen

Freiburg (ots)

Die L 140 befuhr am Freitag, 10.12.2021 gegen 12.30 Uhr ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Audi von Gresgen in Richtung Tegernau. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Schnee stecken. Dabei drohte das Fahrzeug einen seitlich steil verlaufenden Abhang hinabzustürzen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Audi wurde durch die Feuerwehren Schopfheim und Kleines Wiesental geborgen werden. Die L 140 musste dafür für rund 45 Minuten gesperrt werden. Sachschaden entstand keiner.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell