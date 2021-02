Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Geldbörse gestohlen

Heede (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag haben bislang unbekannte Täter einen VW an der Straße Zum Siel in Heede aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe des unter einem Carport abgestellten Pkw ein und stahlen eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/919090 in Verbindung zu setzen.

