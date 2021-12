Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Angestellter einer Tankstelle muss nach Auseinandersetzung ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Angestellter einer Tankstelle in Bad Säckingen musste nach einer Auseinandersetzung mit einem Kunden in der Nacht zum Sonntag, 12.12.2021, ins Krankenhaus. Gegen 04:00 Uhr hatte ein Mann die Tankstelle ohne Mundnasenbedeckung betreten, weshalb er vom Angestellten auf die Tragepflicht hingewiesen wurde. Der Kunde soll daraufhin den Angestellten beleidigt haben und sei, nachdem er die Tankstelle kurz verlassen hatte, wieder zurückgekehrt, um den Angestellten mit dem Handy zu filmen. Als der Kunde in ein wartendes Taxi stieg, folgte der Angestellte und bat den Taxi-Fahrer, auf das Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei zu warten. Hieraufhin soll der Unbekannte den Angestellten angegriffen haben. Obwohl noch mehrere Personen versuchten, schlichtend einzugreifen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Angestellte wurde dabei so erheblich verletzt, dass er ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung musste. Sein Kontrahent entfernte sich, die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an.

