Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Gesuchter Straftäter geht nach Streit ins Netz

Freiburg (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Straftäter ist am Samstagabend, 11.12.2021, nach einem Streit in Wehr ins Netz gegangen. Der 38-jährige war wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von über 3000 Euro, ersatzweise zur einer Haftstrafe, verurteilt worden. Er trat die Strafe nie an, sondern setzte sich ins Ausland ab. Gegen 21:30 Uhr war der Polizei ein Streit unter Angehörigen gemeldet worden, bei dem der Gesuchte einer der Beteiligten war. Er war nach seiner Rückkehr nach Deutschland bei Angehörigen untergekommen und soll bei einem Trinkgelage tätlich geworden sein. Der Mann wurde festgenommen. Neuerliche Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

