Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: 81-jährige Fußgängerin angefahren - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 81-jährige Fußgängerin betrat am Freitag, 10.12.2021, gegen 18.15 Uhr, mit ihrem Einkaufs Trolley die Kanderner Straße, ein paar Meter nach der Einmündung zur Eisenbahnstraße, und wollte diese queren. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin, welche von der Eisenbahnstraße nach rechts in die Kanderner Straße einbog, erkannte die alte Dame zu spät und erfasste diese mit ihrem Pkw. Durch den Sturz wird die 81-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell