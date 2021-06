POL-BN: Bonn-Nordstadt: VW Golf flüchtete von Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Polizei Bonn

Die Bonner Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bonner Nordstadt.

Am Dienstag (08.06.2021) wurde ein auf der Heerstraße geparkter Toyota bei einem Verkehrsunfall nicht unerheblich beschädigt. Nach einer Zeugenaussage wurde der Schaden an dem Wagen gegen 14:45 Uhr durch einen grauen VW Golf verursacht, der aus Fahrtrichtung Viktoriabrücke die Bornheimer Straße befuhr und in der Einmündung zur Heerstraße wenden wollte.

Bei dem Wendemanöver stieß der VW mit dem parkenden Auto zusammen und richtete dabei Schäden an der Fahrertür und der Frontschürze des Wagens an. Der Fahrer des VW Golf setzte seine Fahrt anschließend in Richtung der Viktoriabrücke fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten weitere Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

