Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Berkum: 18-Jähriger von vier Männern ausgeraubt - Tatverdächtige ermittelt

Wachtberg (ots)

Die Bonner Polizei hat am Dienstagnachmittag, 08.06.2021, Ermittlungen wegen schweren Raubes gegen vier Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren eingeleitet. Sie sollen gegen 15:30 Uhr auf einem Feldweg nahe des Einkaufzentrums in Berkum einen ihnen bekannten 18-Jährigen geschlagen, getreten, bedroht und beraubt haben. Der 18-Jährige hatte sich nach ersten Erkenntnissen zunächst mit dem gleichaltrigen Tatverdächtigen am Einkaufszentrum verabredet. Man ging gemeinsam in den Feldweg, wo drei weitere Männer (20, 23, 27) hinzukamen und den Geschädigten in der Folge attackierten. Dabei soll der 18-Jährige auch mit einem Messer bedroht worden sein. Die vier Tatverdächtigen raubten ihm eine Bauchtasche mit Bargeld und zogen ihm einen Ring vom Finger.

Nachdem die Männer von ihm abgelassen hatten, rief der bei dem Geschehen nach ersten Feststellungen leicht verletzte Geschädigte die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten drei der vier Tatverdächtigen in Berkum gestellt werden. Bei ersten Ermittlungen wurden unter anderem die Wohnungen der Männer durchsucht. Auch die Identität des vierten Tatverdächtigen steht fest. Nach Abschluss der Durchsuchungen wurden die Tatverdächtigen in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft vor Ort entlassen. Das Kriminalkommissariat 32 übernimmt die weiteren Ermittlungen gegen sie. Zeugen, die das Geschehen am Dienstagnachmittag beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de bei den Beamten zu melden.

