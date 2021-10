Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit unter Nachbarn

Letmathe (ots)

Am Samstag gegen Mittag haben sich mehrere Nachbarn vor einem Mehrfamilienhaus am Alten Markt in Letmathe gestritten. Ein 36-jähriger Mann hatte seinen Pkw auf dem Gehweg vor dem Haus geparkt, um seine Einkäufe auszuladen. Eine 31-jährige Hausbewohnerin beschwerte sich und wurde angeblich handgreiflich. Der 36-Jährige wehrte sich und stieß die Frau zurück. Darauf mischte sich ihr Ehemann (32) ein und schlug mit zu einem Ast auf den 36-Jährigen ein. Polizeibeamte trennten die Streitenden. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung und Beleidigung.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte an der Hagener Straße eingebrochen. Sie stiegen in die Räume ein, brachen zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldcassetten. Allein der Sachschaden an den Geräten beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell