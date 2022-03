Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Hurra! Es ist ein Junge

Loffenau (ots)

Wie die Jungfrau zum Kinde ist am heutigen Donnerstagmorgen eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau in einen amüsanten Einsatz der anderen Art hineingeschlittert. Im Rahmen der Amtshilfe bat die Integrierte Leitstelle um Unterstützung der Polizei. Für eine unmittelbar bevorstehende Hausgeburt am Ortsrand von Loffenau wurde dringend eine Hebamme benötigt. Eiligen Weges nahmen die uniformierten Helfer die in Rastatt wartende Geburtshelferin auf und verbrachten sie zum vorgesehenen Einsatzort. Wenige Augenblicke zu spät, wurden sie allerdings schon von ersten Atemzüge eines neugeborenen Jungen erwartet. Wohlauf hatte der Junge bereits drei Minuten zuvor das Licht der Welt erblickt. Herzlich willkommen!

