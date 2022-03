Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Abschleppaktion schiefgelaufen

Gernsbach (ots)

Eine Abschleppaktion ist am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Hillaustraße mächtig schiefgelaufen und hat dazu geführt, dass nun noch ein weiteres Auto instandgesetzt werden muss. Während die 75-jährige Lenkerin eines Renault um die Mittagszeit mit ihrem Auto an einem Abschleppseil eines anderen Privatwagens hing, hat sie das Lenkrad mutmaßlich zu stark eingeschlagen, was zur Folge hatte, dass sie mit der Fahrzeugfront die Karosserie eines geparkten Mercedes rammte. Ein professioneller Abschleppdienst war nach dem Malheur zwar nicht vonnöten, dennoch müssen rund 5.000 Euro aufgebracht werden, um den verursachten Blechschaden zu beheben. Verletzt wurde niemand.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell