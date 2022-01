Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schiffsunfall an Brücke

Lingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr an der Altenlingener Brücke (Meppener Straße) zu einem Schiffsunfall. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 53-jährige Schiffsführer zu wenig Ballastwasser geladen, so dass er an der Brücke mit seinem Radarmast hängen blieb. Der Masten brach im weiteren Verlauf ab und fiel in das Fahrwasser. An dem Schiff entstand dadurch ein Schaden in einer Höhe von etwa 100.000 Euro. An der Brücke entstand ein geringer Sachschaden. Es kam zu einer kurzzeitigen Sperrung des Schiffsverkehrs, um eine Gefahr auszuschließen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell