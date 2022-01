Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eine Person bei Raub verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, kam es in einem Wohnhaus an der Taubenstraße zu einem Raub. Bislang unbekannte, vollmaskierte Täter gelangten in das Wohnhaus einer 85-Jährigen. Das Opfer wurde körperlich attackiert, wodurch es sich leicht verletzte. Die Täter verließen das Wohnhaus mit bislang unbekanntem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die 85-jährige Frau wurde mit einer Rettungswagenbesatzung in die Euregio-Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell