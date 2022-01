Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - E-Scooter gestohlen

Freren (ots)

Zwischen dem 30. und dem 31. Dezember haben bislang unbekannte Täter einen E-Scooter entwendet. Der E-Scooter stand zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück am Hainbuchenweg in Freren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

