Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat in den vergangenen Wochen mehrere Fahrräder (siehe Fotos) sichergestellt. Am 6. Dezember wurde ein Mountainbike der Marke "Genesis" vom Typ "Two Nine" im Gebüsch des Brunnenparks in Lingen aufgefunden. Einen Tag später, am 7. Dezember, stellten die Beamten an der Meppener Straße ein silber-rotes Herrenrad der Marke "Kynast" sicher. Ebenfalls an der Meppener Straße wurde bereits am 7. November ein weißes Damenrad der Marke "Gudereit" sichergestellt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

