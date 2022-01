Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfall auf A31

Geeste (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der A31 bei Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 49-Jähriger war gegen 5.50 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Emden unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass an dem Unfallfahrzeug Sommerreifen montiert waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell