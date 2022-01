Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Fenster eines Hotels eingeschlagen

Neuenhaus (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 18:30 Uhr bis Mittwochvormittag, 10:00 Uhr, kam es an einem Hotel an der Veldhausener Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe des Hotels ein. Hinweise nimmt die Polizei Neuenhaus unter der Rufnummer (05941) 989850 entgegen.

