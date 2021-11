Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Doppelhaushälfte

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten. sind unbekannte Täter am Birkenpfad in eine Doppelhaushälfte eingedrungen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit lag zwischen 17 Uhr am Mittwoch (17. November) und 9.30 Uhr am Donnerstag (18. November).

