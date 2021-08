Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei schnappt gesuchten Straftäter aus Limburg

Limburg (ots)

Am Freitagabend, den 20. August 2021 gegen 19:00 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Limburg den Untersuchungshaftbefehl eines 21-jährigen Mehrfachtäters aus Limburg vollstrecken. Der junge Mann, der seit wenigen Tagen vom Amtsgericht Limburg unter anderem wegen Körperverletzung und Raub gesucht wurde, konnte am Bahnhof angetroffen und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Limburg sucht den Mann zudem wegen diverser anderer Delikte.

Im Laufe des Samstages wurde der 21-Jährige dem Amtsgericht Limburg vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

