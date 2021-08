Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zivilfahnder schlagen zu - Gepäckdieb nach wenigen Tagen festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zivilbeamte der Bundespolizei konnten am Mittwoch, den 18. August gegen 17:00 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen wohnsitzlosen 39-Jährigen festnehmen. Der Mann hatte bereits am 14. August einer Reisenden aus Oldenburg die Reisetasche im Hauptbahnhof entwendet.

Anhand von Videoaufnahmen konnte der Mann ausfindig gemacht und festgenommen werden. Das Stehlgut im Gesamtwert von etwa 350 EUR wurde bei dem Wohnsitzlosen nicht mehr aufgefunden. Nach der Festnahme erfolgt heute die Vorführung des 39-Jährigen beim Haftrichter.

