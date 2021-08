Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 100 Tage Haft in 90 Minuten - Bundespolizei voll-streckt zwei Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots)

Am Freitag, den 20. August 2021 zwischen 13:45 und 15:15 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei gleich zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen am Hauptbahnhof Frankfurt am Main vollstrecken.

Zunächst stellten die Bundespolizisten einen wohnsitzlosen 31-Jährigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Gießen gesucht wurde. Die 700 EUR zur Abwendung der 70-tägigen Haftstrafe konnte der Mann nicht aufbringen.

Kurze Zeit später wurde bei der Kontrolle eines ebenfalls wohnsitzlosen 55-Jährigen der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim festgestellt. Auch er konnte die 450 EUR zur Abwendung der 30-tägigen Haft-strafe nicht aufbringen.

Beide Männer wurden daraufhin in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell