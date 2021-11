Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nutzfahrzeuge von Wildpark-Gelände entwendet

Gangelt-Mindergangelt (ots)

Unbekannte Täter durchtrennten in der Nacht zu Donnerstag (18. November) einen Zaun auf dem Gelände eines Wildparks an der Schinvelder Straße und gelangten so zu einem dortigen Lagerplatz. Von diesem entwendeten sie zwei Nutzfahrzeuge. Außerdem wurde die Tür zu einer Büroräumlichkeit aufgebrochen, woraus jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde.

