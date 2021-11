Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrer durch Laserpointer geblendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

Ein 38-jähriger Heinsberger fuhr am Sonntag, 14. November, gegen 22 Uhr, die Gladbacher Straße aus Richtung Autobahnausfahrt Dremmen in Fahrtrichtung Porselen. Hierbei wurde er von einem Unbekannten mit einem Laserpointer während der Fahrt geblendet und erheblich beeinträchtigt. Zu einem Unfall kam es dadurch glücklicherweise nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Auch das online Hinweisportal der Polizei kann zur Übermittlung entsprechender Informationen genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

