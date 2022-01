Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Zeugen gesucht: Fehler beim Überholen führt zur Gefährdung

Andervenne (ots)

Bereits am 01.01.22, gegen 15:20 Uhr, kam es auf der Lengericher Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Mercedes Benz die Straße in Richtung Freren. Er überholte einen Pkw, obwohl ihm ein anderer Pkw entgegenkam. Der Fahrer des überholten Pkw musste im weiteren Verlauf stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen, vor allem der/die Fahrer/in des entgegengekommenen Pkw, werden gebeten sich mit der Polizei Freren unter der Rufnummer (05902) 949620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell