Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mercedes beschädigt

Meppen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Straße Schullendamm in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Einparken mit ihrem hellen Kombi einen dort abgestellten schwarzen Mercedes. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Die Fahrzeugführerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell