Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Zeugen gesucht

Surwold (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Am Küstenkanal in Surwold zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Lkw war gegen 8.55 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Esterwegen unterwegs, als ein entgegenkommender, unbekannter Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. An dem Lkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

