Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bandstiftung an mehreren Abfallcontainern

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, dem 27.11.2021, zwischen 03:30 Uhr und 04.14 Uhr, kam es in Gelsenkirchen-Buer, im Bereich der Düppelstraße und der Straße Am Spitzenhaus zu mehreren Brandstiftungen. Angezündet wurden jeweils Müllcontainer durch unbekannte Personen. An der Straße Am Spritzenhaus griffen die Flammen auf das Gebäude der Gesamtschule Buer-Mitte über. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Menschenleben waren nicht in Gefahr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell