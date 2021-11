Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 25. November 2021, hat eine 17-jährige Gelsenkirchenerin einen Exhibitionisten auf der Rotthauser Straße in Höhe der Zechenstraße gesehen. Die Jugendliche war um 15.03 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine männliche Person wahrnahm, die an ihrem erigierten Glied manipulierte. Die Jugendliche verließ sofort die Örtlichkeit. Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Nahbereich verliefen negativ. Der Unbekannte ist circa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Wollmütze. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Aufenthaltsort machen können, wenden sich bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell