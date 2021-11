Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Unfall in Beckhausen - Polizei erteilt Platzverweise

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei musste am Donnerstagabend, 25. November 2021, nach einem Verkehrsunfall in Beckhausen zahlreichen Schaulustigen Platzverweise erteilen. Gegen 21.30 Uhr hatten eine Straßenbahn und ein Autofahrer aus Gladbeck an einer roten Ampel an der Kreuzung Kärntener Ring und Hügelstraße gehalten. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, fuhren beide an und der Gladbecker bog mit seinem Auto nach links ab. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Der 26 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur stationären Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine 20-jährige Beifahrerin lehnte eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Der 21-jährige Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Der Kärntener Ring wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Horst gesperrt. Die Rettungsmaßnahmen durch Feuerwehr und Rettungsdienst wurden von zahlreichen Schaulustigen gestört. Die Polizei verteilte an Schaulustige, die in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle standen, insgesamt 15 Platzverweise.

