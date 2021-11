Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein 61-jähriger Gelsenkirchener ist am Donnerstag, 25. November 2021, nach einem Verkehrsunfall in Erle verstorben. Gegen 16.55 Uhr war der Autofahrer beim Einparken in der Seitenstraße aus ungeklärten Gründen mit einem vor ihm abgestellten Fahrzeug kollidiert. Zeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Durchgeführte Reanimationsmaßnahmen einer Notärztin blieben erfolglos, sodass der 61-Jährige noch vor Ort verstarb. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

