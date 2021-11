Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle mit Nachspiel

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein Mofafahrer zu schnell unterwegs war, stoppten ihn Einsatzkräfte am Samstagabend, 20. November 2021, in Heßler - am Ende wurde der Mann vorläufig festgenommen. Gegen 21.35 Uhr fiel den Beamten, die mit einem Zivilwagen unterwegs waren, der Fahrer auf seinem maximal bis 25 km/h zugelassenen Mofa auf, als dieser von der Uferstraße links auf die Grothusstraße in Richtung A42 abbog. Der Fahrer war dabei deutlich schneller unterwegs als mit den für das Mofa zugelassenen 25 Stundenkilometer. Die Polizisten stoppte daraufhin die Fahrt an der nächsten Ampel.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der 37-Jährige wurde daraufhin festgenommen und mit zur Wache genommen.Da zudem auch der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Eine Angehörige konnte zwar den nötigen Geldbetrag aufbringen, um die ausstehende Ersatzfreiheitsstrafe zu verhindern. Eine weitere Sicherheitsleistung für das Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel konnte hingegen nicht mehr erbracht werden. Da der Mann keinen festen Wohnort in Deutschland vorweisen konnte, musste er im Gewahrsam bleiben. Die Ermittlungen dauern an.

