POL-MK: Einbruch/Taschendiebstahl

Unbekannte sind in das Gebäude der Freien Evangelischen Gemeinde an der Börsenstraße eingebrochen. Sie schlugen an der zur Weststraße gelegenen Hausseite ein Fenster ein und durchsuchten im Gebäude Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch nicht feststellen.

Einer 74-jährigen Lüdenscheiderin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Altenaer Straße die Geldbörse gestohlen. Zum letzten Male sah sie ihre Geldbörse, nachdem sie gegen 10.20 Uhr den Pfandautomaten befüllt und den Bon ins Portemonnaie gesteckt hatte. Das wiederum legte sie in ihre Handtasche, verschloss den Reißverschluss und stellte die Tasche in den Einkaufswagen. Gegen 10.45 Uhr ging die Kundin an die Kasse. Dort bemerkte sie, dass die Handtasche offen stand und die Geldbörse fehlte. Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie sagt, dass sie den Wagen nie allein hat stehen lassen. Auch war ihr niemand aufgefallen, der ihr oder dem Wagen zu nah gekommen wäre. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen unbedingt dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.(cris)

