Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lagerhalle

Menden (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Lagerhalle an der Franz-Kissing-Straße eingebrochen. Dort entwendeten sie ein Schweißgerät.(cris)

