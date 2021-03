Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Fahrerflucht am Bunten Garten

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht, der sich am Dienstag, 23. März, um 12.10 Uhr am Wanderparkplatz an der Beethovenstraße nahe des Bunten Gartens zugetragen hat und bei dem eine 33-jährige Frau leicht verletzt worden ist.

Laut eigenen Angaben der 33-Jährigen war diese gerade dabei, in ihr geparktes Auto einzusteigen, das an der Beethovenstraße am Fahrbahnrand geparkt stand. Ein weißer Transporter, der auf der anderen Fahrbahnseite, also in entgegengesetzter Richtung fuhr, stieß im Vorbeifahren gegen die geöffnete Fahrertür ihres Autos. Die Person am Steuer des Transporters, der ein Heinsberger Kennzeichen gehabt haben soll, fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Viersener Straße. Die 33-Jährige erlitt durch die bei der Kollision zugestoßene Tür ihres Autos leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell