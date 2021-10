Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Einer 75-jährigen Iserlohnerin wurde am Montag beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Gegen 14 Uhr kaufte sie in einem Discounter Im Wiesengrund ein. Noch bevor sie überhaupt den Diebstahl bemerkt hatte, ging der Dieb mit ihrer Bankkarte an der Schulstraße an einen Geldautomaten und versuchte, 1000 Euro von ihrem Konto abzubuchen. Nachdem er mehrmals eine falsche PIN eingegeben hatte, zog der Automat die gestohlene Karte ein. Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei und erfuhr am Nachmittag von ihrer Bank, dass der Täter ihre Bankkarte bereits genutzt hatte. Eine 44-jährige Iserlohnerin wurde am Samstag beim Bezahlen in einem Drogeriemarkt an der Mendener Straße bestohlen. An der Kasse holte sie ihre Bankkarte aus der Geldbörse und steckte die Börse wieder in ihre Handtasche. Nach dem Bezahlen wollte sie die Karte zurückstecken, fand jedoch das Portemonnaie nicht mehr. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen unbedingt dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell