Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Friemar - Landkreis Gotha (ots)

Am 01.10.2021 befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Velomobil die Gothaer Straße in Richtung Pferdingsleben. In einer Rechtkurve kam das Gefährt aus noch nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem entgegen kommenden Lkw eines 47-Jährigen. Neben dem entstandenen Sachschaden von mehreren Tausend Euro wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (av)

