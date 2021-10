Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Durch ein noch unbekanntes Fahrzeug wurde am 01.10.2021 im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 14.15 Uhr ein in der Friedrich-List-Straße abgeparkter Pkw Skoda Octavia beschädigt. Der oder die Fahrerin verließ die Unfallstelle unerlaubt und muss bei Bekanntwerden mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher und zum genutzen Fahrzeug nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0229038/2021 entgegen. (av)

