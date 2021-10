Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromverteilerkasten beschädigt - Zeugen gesucht!

Ilmenau (ots)

Einen von drei, im Wenzelsgarten feststehend montierten Stromverteilerkästen, wurde in der vergangenen Nacht durch unbekannte Täter beschädigt. Dabei wurde der Stromkasten von seiner Verankerung gerissen. Hierbei wurden die Verbindungsstecker der Stromversorgung beschädigt. Dadurch ist zum Teil die Stromversorgung der Straßenlaternen der Fußgängerzone beeinträchtigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 0229173/2021 in Verbindung. (rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell