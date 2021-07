Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Leicht verletzt mit 1,96 Promille

Lippstadt (ots)

Einen leicht verletzten 66-jährigen Radfahrer aus Lippstadt bilanzierte die Polizei am Montag (5. Juli) auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Aufgrund der Unfallspuren und 1,96 Promille geht die Polizei zurzeit davon aus, dass der Radler aufgrund seiner Alkoholisierung, gegen 21 Uhr, stürzte. Er wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch gleich eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

