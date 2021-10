Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrszeichen beschädigt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Oberpörlitzer Straße den Pfosten eines Verkehrszeichens und das Ortseingangsschild "Oberpörlitz". Dabei wurde der Pfosten des Ortseingangsschildes aus der Bodenverankerung, samt Fundamentsockel herausgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 0229052/2021 in Verbindung.(rk)

