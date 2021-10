Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl beim Einkaufen

Hemer (ots)

Einer 81-jährigen Hemeranerin wurde am Montagmorgen zwischen 10.45 und 11.35 Uhr beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Sie hatte in dem einen Discounter Waren bezahlt und ging dann in den zweiten Laden. Dort an der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet und die Geldbörse weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen unbedingt dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell