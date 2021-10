Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaufenster beschädigt

Halver (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende zwei Schaufenster eines Hauses an der Frankfurter Straße. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. (cris)

