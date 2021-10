Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Baustelle

Altena (ots)

Am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, wurden an der Rosmarter Allee mehrere Leitern gestohlen. Die noch original verpackten Leitern lagen an einer Baustelle, gesichert mit Drahtseilen und Schlössern, auf einem Container. (cris)

