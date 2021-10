Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Meinerzhagen (ots)

Ein 72-jähriger Meinerzhagener wurde am 04.10.2021, gegen 10:00 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Der Mann war in einem Supermarkt in der Straße Am Bücking einkaufen, als unbekannte Täter die Geldbörse aus der geschlossenen Jackentasche entwendeten. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Ausweise und Karten. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

