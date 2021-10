Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zerstochene Autoreifen

Meinerzhagen (ots)

Der Halter eines Dacia Sondero stellte am Sonntagmittag zwei zerstochene Reifen an seinem PKW fest. Sein Fahrzeug hatte er über das Wochenende am Parkplatz der Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße geparkt. Hinweise telefonisch unter 02354-9199-0 an die Polizei Meinerzhagen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell