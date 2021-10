Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metallschrott entwendet

Herscheid (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter in der Straße Weiße Ahe etwa eine Tonne Metallschrott aus einem neben einer Firma stehenden Container. Der Vermögensschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise telefonisch unter 02391-9199-0 an die Polizei Plettenberg. (schl)

