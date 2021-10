Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen gesucht für aggressive Fahrweise

Iserlohn-Letmathe (ots)

Die Polizei stoppte am Freitagabend nach Zwischenfällen in Letmathe eine Kolonne niederländischer Fahrzeuge und sucht nach weiteren Zeugen für die aggressive Fahrweise.

Gegen 16.25 Uhr meldeten sich die ersten Zeugen und beschwerten sich über das Verhalten der Fahrer. Sie nahmen einer Fahrerin im Kreisverkehr am Lennedamm in Letmathe die Vorfahrt und zwangen sie zur Notbremsung. Die Niederländer fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit durch den 30er Bereich, stoppten nicht an Fußgängerüberwegen, obwohl dort Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollten, überholten trotz Gegenverkehr und überfuhren laut Zeugenaussagen rote Ampeln. An der Ellebrecht-Kreuzung bog die Kolonne in Richtung Altena ab. Ein Beifahrer soll eine Art Rauchbombe gezündet und aus einem Fenster gehalten haben. Die Polizei stoppte die Kolonne auf der B 236 in Nachrodt-Einsal und überprüfte die Fahrer.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02371/9199-0.

