Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch/ Auto zerkratzt

Altena (ots)

In den vergangenen Wochen wurde in ein Haus am Rosiepen eingebrochen. Unbekannte versuchten zunächst, eine Tür aufzubrechen. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe ein. Die Täter nahmen ein Beil und Besteck an sich.

Unbekannte zerkratzten im Laufe der vergangenen Woche, zwischen Montagmittag und Freitagmorgen, in der Schubertstraße die rechte Seite eines grauen Renault Clio. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell