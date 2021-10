Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Zigarette und Bierflasche in Bus eingestiegen/ Reifen zerstochen/ Baumaterial gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Mit Zigarette und Bierflasche wollte ein 42-jähriger Mann am Samstag in einem Linienbus mitfahren. Gegen 10 Uhr stoppte der Wagen der Linie 47 am Kluser Platz. Der Mann stieg durch die hintere Tür in den Bus. Er hatte Bierflasche und Zigarette in den Händen und keine Maske. Darauf beschwerten sich Fahrgäste bei dem Busfahrer. Der forderte den offensichtlich alkoholisierten Mann auf, den Bus zu verlassen. Doch der Mann schob ihn zur Seite und setzte sich. Ein zweiter Busfahrer eines anderen Busses kam zu Hilfe und gemeinsam drängten sie den Angetrunkenen aus dem Wagen. Der Fahrer bekam dabei einen Schlag auf den Hinterkopf. Die Busfahrer hielten den 42-Jährigen mit vereinten Kräften fest bis zum Eintreffen der Polizei. Dabei verletzte sich einer der Fahrer leicht. Weil der Fahrgast am frühen Morgen bereits wegen einer Ruhestörung aufgefallen war, nahm ihn die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Zu der Anzeige wegen Körperverletzung kam noch eine Anzeige wegen Widerstands: Vor der Wache weigerte er sich, aus dem Streifenwagen auszusteigen. Er versuchte, die Polizeibeamten zu treten und zu bespucken.

An einem an der Fliednerstraße abgestellten weißen VW Tiguan wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen drei Reifen zerstochen. Im Laufe der vergangenen Woche wurde an der Werdohler Straße eine Wohnungstür beschädigt. Möglicherweise scheiterte ein Einbrecher beim Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Unbekannte haben am Montag vor einer Woche Baumaterial von einer Baustelle Am Ramsberg gestohlen. Kurz nach 6 Uhr hatte der Großhändler Material abgelagert. Als das beauftragte Unternehmen gegen 7 Uhr anrollte, war das Verpackungsmaterial aufgerissen. Es fehlten ein Elektrodurchlauferhitzer und eine Duschrinne. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell